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Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Швейцария — Белоруссия: лидер группы I не пожалеет парней Карлоса Алоса

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Швейцария — Белоруссия 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Белоруссия — Швейцария.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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15 октября сборная Белоруссии приедет в гости к Швейцарии в восьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене начнется по свистку португальского судьи Жоау Педру Пиньейру в 19.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 18.50 (мск).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
Белоруссия

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Красных крестоносцев» можно с коэффициентом 1.10, это около 86% вероятности. Выигрыш белорусов представлен за 27.00 (4%). Ничья доступна за 10.00 (10%).

Аналитики ждут результативный поединок: тотал больше трех голов идет за 1.62, ТМ 3 — за 2.16.

«Белые крылья» ни разу не поразили ворота Швейцарии за четыре очных встречи. Вариант «обе забьют» оценен за 2.75, обратный рынок — за 1.42.

Лучшие шансы отличиться — у Зеки Амдуни. Точный выстрел форварда «Бернли» можно взять за 1.70.

Среди наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния — 2:0 или 3:0 в пользу коллектива Мурата Якина. На оба счета предложили одинаковую котировку 5.30.

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — Белоруссия

«Красные крестоносцы» примут парней Карлоса Алоса в статусе первой команды группы I: опережают Румынию на один балл и провели на матч меньше. Чтобы упрочить лидерство и как можно скорее завоевать путевку в финальную часть Евро-2024, необходимо сокрушить белорусов. Задача видится вполне посильной: в первом круге швейцарцы вкрутили сопернику пять безответных мячей. Более того, «Белые крылья» не смогли отличиться уже в трех турах подряд — против Румынии (0:0), Израиля (0:1) и даже Андорры (0:0). Неутешительные результаты погрузили гостей на предпоследнее место, но коллектив Мурата Якина не проявит сочувствия к аутсайдеру.

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии с форой (-2.5) за 1.91.

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