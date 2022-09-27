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27 сентября, 17:15

Швейцария — Чехия: где смотреть матч Лиги наций 27 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Швейцария — Чехия 27 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Брель Эмболо, сборная Швейцарии.
Фото Global Look Press

27 сентября в заключительный день группового этапа Лиги наций Швейцария и Чехия решат, кто займет последнее место в квартете 2 и опустится в лигу B. Матч состоится в городе Санкт-Галлен и начнется в 21.45 по московскому времени. Главным арбитром назначен Ирфан Пельто из Боснии. Посмотреть прямую трансляцию игры можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
27 сент, 21:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
2:1
Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победа должна остаться за Швейцарией. Взять ее можно с коэффициентом 1.74, это приблизительно 57% вероятности исхода. За 3.70 (27%) доступна ничья, за 5.20 (16%) — успех Чехии.

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 5200 рублей.

Вариант «Чехия не проиграет» доступен за 2.17. В первом круге команда Ярослава Шилгавого вообще победила соперника.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.79.

Обмен голами можно взять за 2.02, «обе забьют — нет» — за 1.79. Предыдущий очный матч завершился со счетом 2:1.

Случится ли в игре пенальти? 11-метровый оценен коэффициентом 2.90, удаление — 4.50.

Если хотите, есть несколько интересных вариантов для ставок на показатели игроков:

  • дубль одного из футболистов идет за 4.50;

  • хет-трик — за 16.0;

  • автогол — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Швейцарии за 5.90.

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Сборная Чехии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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