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Сегодня, 16:45

Швейцария — Италия: где смотреть матч 1/8 финала чемпионата Европы 29 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия 29 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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29 июня в 1/8 финала Евро-2024 столкнутся Швейцария и Италия. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Команды рассудит арбитр из Польши Шимон Марчиняк. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Швейцария
Италия

Аналитики считают парней Лучано Спаллетти фаворитами. На триумф «Скуадры адзурры» можно поставить с коэффициентом 2.48, вероятность такого исхода — примерно 40%. «Мирный» счет в основное время доступен за 3.01 (32%), выигрыш Джердана Шачири и компании — за 3.46 (28%).

Проход Швейцарии в четвертьфинал предложен за 2.20, проход Италии — за 1.71.

Котировка на победу Швейцарии с форой (0) — 2.28. Та же опция на итальянцев дана за 1.65.

То, что парни Спаллетти отличатся первыми, можно сыграть за 2.26. Результативный старт для «Крестоносцев» — за 2.70.

Антонио Рюдигер. У Германии большие проблемы в обороне перед матчем с Данией. Но это не спасет результативность встречи

Обмен голами оценен в 2.21, обратный рынок идет за 1.64. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.70.

По версии аналитиков, самый вероятный счет игры в основное время — 1:1 за 5.87.

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