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Швейцария — Латвия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года

Прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Латвия 23 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Сборная Швейцарии по хоккею.
Фото Global Look Press
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23 мая лидер группы B чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет с претендующей на место в плей-офф Латвией. Игра пройдет на «Рига Арене» и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что встреча останется за швейцарцами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.79, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья идет за 4.39 (18%), успех Латвии — за 3.61 (27%).

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Вариант «Латвия не проиграет в основное время» доступен за 1.93. Хозяева чемпионата не уступили в четырех последних играх турнира.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.03, ТМ 5.5 — в 1.76.

Эксперты прогнозируют, что Швейцария забросит в предстоящем матче минимум три шайбы. ИТБ1 (2.5) доступен за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.34.

Швейцарцы открыли счет в четырех играх группового раунда из шести — быстрее них отличились только грозные Канада и Чехия. На то, что хозяева первыми поразят ворота латвийцев, коэффициент — 1.64. На противоположный исход котировка — 2.21.

А еще команда Патрика Фишера не пропустила в половине встреч на турнире. Вариант, при котором обе команды не забьют друг другу по две и более шайбы, оценен в 2.03.

Сборная Канады по&nbsp;хоккею. Канада — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Латвия

Едва ли кто-то мог предположить, что Швейцария после шести матчей группового этапа будет одной из двух команд со 100% результатом — как и они, 18 очков набрали только американцы. «Красные крестоносцы» настолько хороши, что справились даже с Канадой и Чехией, а Словению, Казахстан и Норвегию вообще не заметили — выиграли у них с общим счетом 15:0.

Швейцария уже обеспечила себе первое место в группе, а вот Латвия ведет ожесточенную борьбу за последнюю путевку со Словакией. И очки в ближайшем матче ей нужны сильнее, чем оазис в Сахаре заплутавшему путешественнику. Поэтому хозяева чемпионата будут биться, грызться и царапаться за возможность выжить в группе. Учитывая эти обстоятельства, стоит присмотреться к варианту, при котором латвийцы либо не уступят сопернику, либо сделают это в одну шайбу (и тогда по ставке случится возврат).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.74.

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Канада — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года