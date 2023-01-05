5 января в рамках регулярного сезона КХЛ состоится матч между «Сибирью» и «Авангардом». Игра начнется в 13.30 по московскому времени на ЛДС «Сибирь», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL и KHL Prime. Начало трансляции в 13.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Авангард» фаворитом: на его победу в основное время можно поставить за 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Сибири» — за 2.85 (35%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 2850 рублей, а чистая прибыль — 1850 рублей.

На то, что «Авангард» победит с учетом овертайма и серии буллитов, котировка — 1.79. С таким же условием на «Сибирь» предложено поставить за 2.08.

Тотал больше 4.5 шайбы и ТМ 4.5 оценены одинаковыми коэффициентами 1.92.

Кто откроет счет в матче? «Сибирь» — 2.00, «Авангард» — 1.82. Отсутствие голов идет за 44.0.

На то, что обе команды забьют по две и более шайбы, котировка — 2.10.