26 декабря в одном из матчей КХЛ «Сибирь» дома примет «Авангард». Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что победу в предстоящем матче одержит «Авангард». Успех омичей в основное время предложен за коэффициент 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (20%), триумф «Сибири» — за 2.91 (34%).

Если хозяева не проиграют (Х2), то сыграет ставка за 1.66.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.96. ТБ 5.5 и ТМ 5.5 доступны за 2.56 и 1.47 соответственно.

Считаете, что команды способны доиграться до овертайма? Такое условие выставлено за 3.95.

Выигрыш «Сибири» с учетом ОТ и буллитов можно оформить за 2.14, викторию «Авангарда» — за 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Авангард»

Поездки в Новосибирск обычно не бывают простыми для любой команды, вот и «Авангард» не слишком часто побеждает на «Сибирь-Арене» — выиграл только четыре матча из 10 последних. Однако омичам удается навязать сопернику борьбу и настрелять достаточно много шайб. В шести из восьми предыдущих игр гости забрасывали как минимум трижды. В этот раз от них стоит ждать похожей результативности.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.00.

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