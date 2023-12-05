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Сегодня, 11:15

«Сибирь» — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск 5 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 декабря в стартовом матче дня КХЛ «Сибирь» сыграет дома с минским «Динамо». Игра состоится на «Сибирь-Арене», стартовое вбрасывание назначено на 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Динамо» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу гостей в основное время можно поставить за коэффициент 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.85 (21%), успех «Сибири» — за 2.57 (39%).

Если хозяева не уступят по итогам трех периодов, сыграет котировка 1.53.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.83, ТМ 4.5 — за 1.97.

Забьют ли обе команды хотя бы по два гола? Да — 2.00, нет — 1.73.

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В четырех последних очных встречах минчане не забивали сибирякам больше двух шайб. ИТМ2 (2.5) идет за 1.69.

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