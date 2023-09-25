25 сентября в КХЛ состоится матч между «Сибирью» и московским «Динамо». Игра пройдет на «Сибирь Арене» в городе Новосибирск и начнется в 15.30 по столичному времени. Прямая трансляция с 15.20 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

«Динамо» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу москвичей по итогам трех периодов выставлен коэффициент 2.11, это около 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех «Сибири» — за 3.20 (31%).

Считаете, что хозяева не уступят в основное время? Вариант 1Х предложен за 1.78.

Пять и более шайб в матче можно оформить за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.85.

На то, что команды доиграются до овертайма, котировка — 3.80. Если же вы убеждены, что игра закончится после 60 минут чистого времени, возьмите это условие за 1.29.

Москвичи выиграли семь матчей подряд, и только в одном забросили меньше трех шайб. ИТБ2 (2.5) идет за 2.12, ИТМ2 (2.5) — за 1.76.

Также динамовцы в семи последних играх против «Сибири» забрасывали уже в первом периоде. Повторение истории доступно за 1.82.

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