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«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Локомотив» 10 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вратари «Сибири».
Фото Телеграм-канал «Сибири», Telegram
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«Сибирь» и «Локомотив» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет 10 ноября в Новосибирске на «Сибирь Арене», начало в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться победы: успех железнодорожников в основное время доступен за 2.19, вероятность — около 44%. Выигрыш хозяев можно взять за 2.90 (33%), коэффициент на ничью — 4.01 (23%).

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.70, этот рынок на «Сибирь» идет за 2.14.

Для увеличения выигрыша можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.21, Ф2(0) — за 1.66;

• Ф1(1) — за 1.52, Ф2(-1) — за 2.49.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.78, обратный рынок предложен за 2.03.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.01, вариант «овертайма не будет» идет за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Локомотив»

Команда из Новосибирска — удобный соперник для железнодорожников. Ярославцы обыграли «Сибирь» в семи из предыдущих 10 встреч в КХЛ. В текущем сезоне команды еще не сталкивались, но в прошлом «Локо» дважды разделался с оппонентом (2:1 и 3:0). Сейчас коллектив Дэвида Немировски находится не в лучшем состоянии: больше во всей КХЛ пропускают всего пять команд (2,96 шайбы в среднем за игру), а в последних шести поединках регулярки клуб не добыл ни одной победы в основное время (три поражения).

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.70.

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