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Сегодня, 08:15

«Сибирь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 27 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — СКА 27 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА в матче с «Адмиралом».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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27 сентября СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведет уже третий выездной матч подряд. Очередной соперник армейцев — «Сибирь». Игра пройдет в Новосибирске на льду «Сибирь Арены», начало в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: их успех в основное время доступен с котировкой 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.50 (27%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).

Команды встречались 17 сентября — тогда победа осталась на стороне «Сибири» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке «снеговики» как минимум не уступят, можно за 1.81.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.57, Ф2(0) — за 1.49;

• Ф1(+1) — 1.61, Ф2(-1) — за 2.30.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.78, ТМ 4.5 — за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — СКА

Оба коллектива подошли к очному противостоянию в отличной форме: хозяева выдали четырехматчевую победную серию, которая началась как раз с успеха в прошлой встрече со СКА (2:1), петербуржцы же после поражения от «снеговиков» добились трех триумфов подряд. В личных поединках тоже нет явного перевеса в сторону одной из команд — они выиграли по пять раз в последних 10 столкновениях.

По сезону соперники демонстрируют не слишком высокую результативность: новосибирцы отличаются в среднем 2,4 раза за 60 минут, петербуржцы — 2,2. Но в последнее время оба клуба прибавили в остроте у чужих ворот: «Сибирь» после свидания со СКА забросила 10 шайб в трех играх, сами армейцы — 11 за тот же промежуток.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.78.

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