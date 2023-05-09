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«Сиэтл» — «Даллас»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Сиэтл» — «Даллас» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Сиэтла» в третьем матче серии.
Фото Твиттер «Сиэтла», Twitter
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10 мая состоится четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции НХЛ, в котором схлестнутся «Сиэтл Кракен» и «Даллас Старз». Пока преимущество на стороне команды Дэйва Хэкстола (2:1). Предстоящая игра пройдет на льду «Климат Пледж Арены» и стартует в 04.30 по столичному времени. В России легально не показывают североамериканский хоккей.

Никола Йокич (&laquo;Денвер Наггетс&raquo;. «Денвер» — «Финикс»: прогноз на матч НБА 10 мая 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на триумф: поставить на их викторию в основное время можно с коэффициентом 2.21, это примерно 43% вероятности исхода. Успех хозяев предложен с котировкой 2.85 (33%). Ничья идет за 4.00 (24%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Сиэтл» при благоприятном результате принесет 2850 рублей.

Выигрыш фаворита с учетом овертайма доступен за 1.71, на «Кракен» этот рынок предложен за 2.12.

Также можно взять один из многочисленных вариантов победы любой из команд с форой:

• Ф1(0) дана за 2.16, Ф2(0) — за 1.69;

• Ф1(+1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.63.

Эксперты ждут результативный матч: тотал больше 5.5 гола можно оформить за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.98. Во всех трех встречах противостояния оппоненты забрасывали минимум по шесть шайб на двоих.

Джек Хьюз (&laquo;Нью-Джерс Девилз&raquo;). «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Сиэтл» — «Даллас»

Команды проводят результативную серию: в каждом поединке забрасывали минимум шесть шайб на двоих, дважды перешли отметку в восемь голов. Особенно ярко соперники проводят вторые двадцатиминутки: в прошлом матче во втором периоде настреляли шесть голов, в позапрошлом — четыре. И каждый раз, кроме первой игры, на этом отрезке отличались оба коллектива.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют во втором периоде» за 2.26.

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