21 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Климат Пледж-Арены» и начнется в 06.00 по московскому времени. В России не показывают встречи НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на успех «Сиэтла» в основное время можно с коэффициентом 2.02, вероятность — около 48%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 4.20 (22%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Кракен» при благополучном исходе принесет 2020 рублей.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.60, этот рынок на гостей можно взять за 2.40.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Аналитики ждут результативный матч: команды уже встречались в этом сезоне и выдали яркий матч, в котором «блюзмены» победили только в овертайме (4:3). Тотал больше 5.5. гола на предстоящую игру можно оформить за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30.

«Сиэтл» показывает в этом сезоне неплохую результативность: в среднем за матч отличатся 3.4 раза. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.44, ИТМ1 (2.5) — за 2.80.

Эти рынки на гостей предложены за 1.80 и 2.00 соответственно. «Сент-Луис» в среднем за матч забрасывает около трех шайб.

Прогноз и ставка на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис» 21 декабря 2022 года

Команды немало забивают: хозяева 3.4 гола в среднем за матч, гости — три. По три шайбы «Сиэтл» и «Сент-Луис» как раз и забросили друг другу в единственном очном матче сезона. «Блюзмены» в двух последних играх НХЛ забивали по пять раз. Также команды немало пропускают: «Кракен» получают 3.2 гола в среднем за матч, «музыканты» — 3.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.65.