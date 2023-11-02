2 ноября в КХЛ СКА сыграет с «Авангардом». Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

СКА — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На триумф хозяев в основное время выставлен коэффициент 1.92, что примерно 52% вероятности исхода. Успех «Авангарда» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 4.14 (19%).

Вариант «ничья или победа «ястребов» доступен за 1.83.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

ТБ 4.5 идет за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.26;

ТБ 5.5 — за 2.17, ТМ 5.5 — за 1.68.

Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, сыграет котировка 1.66. В противном случае выиграет пари за 2.08.

Триумф «Авангарда» с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 2.43, СКА — в 1.55.

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