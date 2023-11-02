Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

СКА — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард» 2 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram
Telegram Дзен

2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ схлестнутся СКА и «Авангард». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.15 мск.

Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Балтика» практически не проигрывает дома. Игнашевич снова сдержит Сергеева и Кассьерру

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92, это приблизительно 51% вероятности. Выигрыш «ястребов» доступен за 3.44 (27%), «мирный» результат — за 4.09 (22%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.55, этот рынок на «Авангард» дали за 2.43.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.49, Ф2(0) — за 2.58;

• Ф1(-1.5) — за 2.54, Ф2(+1.5) — за 1.50.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.26.

Рынок на то, что счет в предстоящей встрече откроют подопечные Романа Ротенберга, доступен за 1.68. Аналогичная опция на СКА идет за 2.15.

Николай Голдобин. Голдобин, Порядин и Морозов превратили «Спартак» в самый яркий клуб КХЛ. Но ЦСКА укажет красно-белым на их слабости

Прогноз и ставка на матч СКА — «Авангард»

В очных поединках команды нередко показывали высокую результативность — в восьми из последних 10 встреч в регулярке оформили минимум пять шайб на двоих. При этом в текущем сезоне соперники демонстрируют средний показатель по голам: СКА отличается 2,83 раза за 60 минут, «Авангард» — 2,58. Но в последнее время коллективы выправляют атакующую статистику: и омичи, и петербуржцы в семи из последних 10 игр забросили минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.84.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года