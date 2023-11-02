2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ схлестнутся СКА и «Авангард». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.15 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92, это приблизительно 51% вероятности. Выигрыш «ястребов» доступен за 3.44 (27%), «мирный» результат — за 4.09 (22%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.55, этот рынок на «Авангард» дали за 2.43.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.49, Ф2(0) — за 2.58;

• Ф1(-1.5) — за 2.54, Ф2(+1.5) — за 1.50.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.26.

Рынок на то, что счет в предстоящей встрече откроют подопечные Романа Ротенберга, доступен за 1.68. Аналогичная опция на СКА идет за 2.15.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Авангард»

В очных поединках команды нередко показывали высокую результативность — в восьми из последних 10 встреч в регулярке оформили минимум пять шайб на двоих. При этом в текущем сезоне соперники демонстрируют средний показатель по голам: СКА отличается 2,83 раза за 60 минут, «Авангард» — 2,58. Но в последнее время коллективы выправляют атакующую статистику: и омичи, и петербуржцы в семи из последних 10 игр забросили минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.84.

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