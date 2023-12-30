Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

СКА — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Автомобилист» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
Telegram Дзен

30 декабря СКА и «Автомобилист» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Игроки ЦСКА. ЦСКА принимает «Северсталь» после пяти поражений подряд. Вторая по результативности команда КХЛ воспользуется проблемами армейцев

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение петербуржцам: успех команды Романа Ротенберга в основное время доступен с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 4.04 (22%) — это наименее вероятный исход встреч. Ничья идет за 3.94 (23%).

Успех армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.45, этот рынок на «Автомобилист» доступен за 2.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.74;

• Ф1(-1.5) — за 2.30, Ф2(+1.5) — за 1.56.

Игроки СКА. СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.93.

Поставить на то, что каждая команда отличится как минимум дважды, можно за 2.12. Альтернативный рынок идет за 1.64.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.94, обратный вариант предложен за 1.24.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года