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Сегодня, 06:15

СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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30 декабря СКА и «Автомобилист» в очном матче регулярного чемпионата КХЛ закончат 2023 год. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, хозяева — серьезные фавориты: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с котировкой 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Екатеринбурга оценен в 4.04 (22%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.94 (23%).

Успех армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.45, этот рынок на «Автомобилист» доступен за 2.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.74;

• Ф1(-1.5) — за 2.30, Ф2(+1.5) — за 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.94, обратный вариант предложен за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»

Армейцы обладают серьезным преимуществом в личных встречах — обыграли екатеринбуржцев в семи из последних 10 поединков. К предстоящей встрече петербуржцы подошли в отличной форме — собрали 16 побед в предыдущих 18 играх регулярного чемпионата и имеют хорошие шансы на успех против «Автомобилиста».

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.77.

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