20 ноября в КХЛ пройдет армейское дерби — СКА в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех СКА в основное время можно взять с коэффициентом 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Триумф ЦСКА котируется за 2.52 (39%), ничья — за 3.95 (21%).

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.88, гостей — за 1.91.

Если считаете, что москвичи не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.53.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество шайб в матче:

тотал больше 4.5 идет за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.21;

ТБ 5.5 — за 2.21, ТМ 5.5 — за 1.62.

СКА забросил ЦСКА больше двух раз в трех из четырех последних матчей: ИТБ1 (2.5) доступен за 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.81.

Команда Федорова поразила ворота коллектива Ротенберга в первом периоде в трех предыдущих встречах. На то, что это произойдет снова, коэффициент — 1.74.

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