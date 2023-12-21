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Сегодня, 16:05

СКА — ЦСКА: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
ХК СКА.
Фото Официальный телеграм-канал ХК СКА
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21 декабря в центральном матче дня ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится армейское дерби — СКА в Санкт-Петербурге сразится с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.25 мск.

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СКА считается фаворитом матча. На победу хозяев в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.10, это порядка 48% вероятности исхода. Успех ЦСКА в основное время предложен за 3.30 (30%), ничья — за 4.10 (22%).

Если гости не уступят в основное время, сыграет пари за 1.75. Если случится 1Х, то 1.33.

В пяти из шести предыдущих дерби на площадке СКА было заброшено меньше пяти шайб. Тотал больше 4.5 оценен в 1.65, ТМ 4.5 — в 2.20.

Если победитель определится в овертайме, сыграет коэффициент 5.50. Если по буллитам — 7.40. В основное время — 1.25.

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В последнем матче с московским «Динамо» ЦСКА четырежды пропустил в большинстве. На то, что в дерби хотя бы раз команды забросят при игре 5-на-4, котировка — 1.50.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.60, гостей — в 2.30.

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