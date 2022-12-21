Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:15
21 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится третье армейское дерби этого сезона. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за близкие 3.70 (25%).
Поставить на победу петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.57, этот рынок на ЦСКА оценен в 2.42.
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3.40.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
Две предыдущие встречи команд в этом сезоне закончились победами петербуржцев — 3:2 и 6:2. Правда, в первой игре команда Романа Ротенберга сломила оппонента из Москвы только в овертайме. Считаете, что коллектив Сергея Федорова как минимум не уступит в предстоящей встрече? Этот рынок предложен за 1.72.
Аналитики ждут результативный матч: в прошлой игре команды на двоих забросили восемь шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28.