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Сегодня, 17:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч НХЛ 21 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча НХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Болельщица ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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21 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится третье армейское дерби этого сезона. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за близкие 3.70 (25%).

Поставить на победу петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.57, этот рынок на ЦСКА оценен в 2.42.

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3.40.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

  • Ф1(-1.5) можно взять за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.48;

  • Ф1(0) идет за 1.53, Ф2(0) — за 2.50.

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Две предыдущие встречи команд в этом сезоне закончились победами петербуржцев — 3:2 и 6:2. Правда, в первой игре команда Романа Ротенберга сломила оппонента из Москвы только в овертайме. Считаете, что коллектив Сергея Федорова как минимум не уступит в предстоящей встрече? Этот рынок предложен за 1.72.

Аналитики ждут результативный матч: в прошлой игре команды на двоих забросили восемь шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28.

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