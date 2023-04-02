2 апреля в Санкт-Петербурге состоится главное дерби российского хоккея — СКА и ЦСКА откроют полуфинальную серию плей-офф КХЛ. Стартовая игра раунда пройдет в Ледовом дворце, первое вбрасывание случится в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 16.45 мск начнется на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что СКА должен быть ближе к победе. На нее можно поставить с коэффициентом 2.17, что примерно 46% вероятности исхода. Успех ЦСКА в основное время предложено взять за 3.15 (31%), ничью — за 3.85 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его фиксации принесет 3850 рублей.

Получится ли у ЦСКА сдержать хозяев льда и по совместительству главного соперника в лиге? Вариант Х2 идет за 1.68.

Если же верите в успех СКА, но побаиваетесь взять чистый триумф команды Ротенберга в основное время, оформите ее победу с форой (0) за 1.61.

В шести предыдущих очных встречах из восьми армейцы забросили на двоих меньше пяти шайб. ТМ 4.5 в предстоящей игре можно взять за 2.17, ТБ 4.5 — за 1.68.

СКА забросил больше двух шайб в восьми матчах плей-офф из 10. На то, что хозяева оформят в предстоящей встрече хотя бы три гола, котировка — 1.83. А на ИТМ1 (2.5) — 1.97.

ЦСКА открыл счет в трех из четырех предыдущих встречах со СКА. На то, что команда Федорова сделает это снова, котировка — 2.05. На коллектив Ротенберга ставка доступна за 1.75.

У вас есть возможность поставить на самый результативный период в матче:

на первый — за 4.80;

на второй — за 3.25;

на третий — за 3.50.

Победа питерцев в предстоящей игре с учетом овертайма доступна за 1.66, успех москвичей — за 2.20.

На проход СКА в финал Кубка Гагарина коэффициент еще ниже — 1.53. На ЦСКА — 2.50.