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Сегодня, 15:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Владислав Каменев.
Фото Global Look Press
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4 апреля в Санкт-Петербурге состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце, начало намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Команда Сергея Федорова лидирует в серии со счетом 1:0.

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Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение хозяевам льда. На победу СКА в основное время выставлен коэффициент 2.33, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (25%), успех ЦСКА — за 2.95 (33%).

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ЦСКА не проиграл СКА в основное время в четырех из пяти последних встреч. Вариант Х2 на предстоящую игру идет за 1.60.

Также только в одном из пяти прошедших матчей командам удалось забросить больше пяти шайб. ТБ 4.5 оценен в 1.74, ТМ 4.5 — в 2.08.

СКА отличился больше двух раз только в одной из пяти предыдущих игр с ЦСКА. ИТМ1 (2.5) предложено оформить за 1.84, ИТБ1 (2.5) — за 1.96.

Забьют ли соперники снова хотя бы по два гола? Да — 1.97, нет — 1.78.

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Победу СКА в матче с учетом овертайма можно взять за 1.74, ЦСКА — за 2.08.

После триумфа московских армейцев в первой встрече они же стали фаворитами противостояния: на их выход в финал плей-офф котировка — 1.56, на команду Романа Ротенберга — 2.41.

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