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Сегодня, 14:25

СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 20 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 20 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
СКА.
Фото Global Look Press
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20 ноября в КХЛ состоится армейское дерби — СКА на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что команды равны перед предстоящим матчем. На победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.47, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ЦСКА котируется за 2.52 (39%), ничья — за 3.95 (21%).

Если считаете, что москвичи не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.53.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество шайб в матче:

  • тотал больше 4.5 идет за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.21;

  • ТБ 5.5 — за 2.21, ТМ 5.5 — за 1.62.

СКА забросил ЦСКА больше двух раз в трех из четырех последних матчей: ИТБ1 (2.5) доступен за 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.81.

Команда Федорова поразила ворота коллектива Ротенберга в первом периоде в трех предыдущих встречах. На то, что это произойдет снова, коэффициент — 1.74.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

В конце октября и начале ноября СКА частенько собирал поражения, но сейчас идет на серии из пяти побед. Причем среди побитых армейцами команд оказались мясистые «Ак Барс» (4:2) и «Локомотив» (2:1). Благодаря этим успехам Толчинский и компания поднялись на шестое место в конференции и опередили по дополнительным показателям ЦСКА.

Команда Федорова показывает более скромные результаты: после трех поражений от «Лады» (3:4), «Трактора» (0:4) и «Авангарда» (4:6) она с трудом переиграла аутсайдеров — «Нефтехимик», «Амур» (по 2:1) и «Сочи» (3:1). Высока вероятность, что дома СКА неоднократно найдет ключ к воротам соперника и наберет очередные важнейшие очки.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.88.

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Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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