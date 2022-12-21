21 декабря пройдет уже третье армейское дерби в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.16, что составляет 46% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.10 (23%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу СКА при благополучном исходе принесет 2160 рублей.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.66, этот рынок на ЦСКА идет за 2.28.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30. В последней игре команды на двоих наколотили восемь голов.

Армейцы уже дважды в этом сезоне встречались друг с другом, и оба раза выигрывала команда Романа Ротенберга — 3:2 и 6:2. Правда, в первом дерби москвичи сдались только в овертайме. Считаете, что ЦСКА и в предстоящей игре не проиграет хотя бы в основное время? Этот рынок оценен в 1.70.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.43;

• Ф1(0) идет за 1.62, Ф2(0) — за 2.35.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года

СКА — с большим отрывом лидер текущего сезона КХЛ: команда идет первой как на «Западе», так и в общей таблице лиги. Также петербуржцы отличаются чаще всех: за 42 матча в этом сезоне армейцы забросили уже 151 шайбу, в среднем — 3.6 гола за игру. Коллектив Ротенберга выиграл семь матчей подряд, в которых лишь один раз отличился меньше трех раз. А в двух играх с ЦСКА хозяева тоже забрасывали минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.77.