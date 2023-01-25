25 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится уже шестое армейское дерби в этом сезоне. Новая встреча СКА и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.60 (25%).

Считаете, что хозяева заберут победу? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Романа Ротенберга при благополучном исходе принесет 2130 рублей.

Поставить на победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.62, этот рынок на ЦСКА доступен за 2.30.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.43;

• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.19.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.15. Команды в этом сезоне встречались уже пять раз, но лишь дважды оппоненты на двоих забросили больше четырех шайб.

Наиболее вероятный бомбардир в составе обеих команд — нападающий СКА Дмитрий Яшкин. Поставить на заброшенную шайбу от него можно за 2.20, в этом сезоне Яшкин оформил уже 31 гол.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года

Петербуржцы забивают больше всех в этом сезоне КХЛ: за 55 игр забросили уже 196 шайб, в среднем за матч — 3.56 гола. В 2023 году команда Ротенберга провела девять матчей, в пяти из которых заколачивала три или больше шайбы. ЦСКА же в среднем за матч получает 2.23 гола в свои ворота, а в последней игре с «Трактором» пропустил три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.79.