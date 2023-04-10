10 апреля в Санкт-Петербурге состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ, в котором СКА сразится с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.00 по московскому времени. Счет в серии равный — 2:2.

Букмекерская компания Olimpbet выявила фаворита предстоящей встречи — им стал СКА. На победу санкт-петербуржцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех ЦСКА — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Считаете, что ЦСКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 идет за 1.71.

Соперники в этой серии ни разу не забросили больше четырех шайб. На тотал больше 4.5 гола выписан коэффициент 1.70, на ТМ 4.5 — 2.14.

В последнем матче СКА отличился дважды за 17 секунд, а всего оформил три гола. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.83, ИТМ1 (2.5) — в 1.97.

Победу СКА в предстоящей игре с учетом овертайма можно взять за 1.64, успех ЦСКА — за значительно более крупные 2.24.

После выигрыша четвертого матча команда Романа Ротенберга вернула статус фаворита всей серии: выход питерцев в финал доступен за 1.68, ЦСКА — за 2.18.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

ЦСКА со СКА медленно, но верно приближаются к кульминации серии. Благодаря непростой, но яркой победе в четвертом матче (3:1) команда Романа Ротенберга сравняла счет и все еще может всерьез рассчитывать на первый за пять лет финал Кубка Гагарина. В прошедшей встрече санкт-петербуржцам пришлось агрессивно сыграть в атаке, особенно с учетом отставания в счете к концу второго периода.

Пятый матч вряд ли выйдет таким же динамичным, как предыдущий, потому что получит статус ключевого. Победителю останется шаг до общего успеха, а проигравший лишится права на ошибку. Поэтому вряд ли кто-то будет предпринимать слишком резкие движения, что отразится на результативности. К слову, в предыдущих четырех матчах соперники ни разу не преодолели отметку в пять заброшенных шайб. Не случится этого и на сей раз.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.82 (в случае если команды забросят ровно пять шайб, по ставке случится возврат).