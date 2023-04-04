4 апреля СКА и ЦСКА после изнурительного 100-минутного первого матча серии полуфинала плей-офф КХЛ сыграют еще один. Он также пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Счет в серии — 1:0 в пользу столичной команды.

Букмекерская компания Olimpbet считает хозяев фаворитами встречи. На победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех ЦСКА — за 2.95 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2950 рублей, а чистая прибыль составит 1950 рублей.

ЦСКА в первом матче ушел от поражения на 58-й минуте благодаря голу Каменева. Таким образом, столичные армейцы не проиграли СКА в основное время в четвертой из пяти последних встреч. Вариант Х2 на предстоящую игру идет за 1.60.

Также только в одном из пяти прошедших матчей командам удалось забросить больше пяти шайб. ТБ 4.5 оценен в 1.74, ТМ 4.5 — в 2.08.

Забьют ли соперники снова хотя бы по два гола? Да — 1.97, нет — 1.78.

Победу СКА в матче с учетом овертайма можно взять за 1.74, ЦСКА — за 2.08.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА столкнулись с очень большой нагрузкой: после двух семиматчевых серий и короткого отдыха они в первой же встрече со СКА отбегали более 100 минут. К чести команды Федорова, она выдержала темп и забрала победу, но физическое перенасыщение в какой-то момент даст о себе знать.

Это вполне может случиться уже в ближайшей встрече. Петербуржцам после поражения в первом матче очень нужна победа, чтобы ехать в Москву с надеждой на лучшее. Поэтому хозяева станут вгрызаться в лед и тратить накопленные за 10 дней простоя силы. ЦСКА же, у которого нет резервов, будет непросто остановить сверхмотивированного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.74.