0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:35

СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ 3 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Минск 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
СКА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

3 марта во втором матче серии 1/8 финала плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ СКА сыграет с минским «Динамо». Игра, как и два дня назад, пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.15 мск покажет сайт matchtv.ru. Белорусский клуб ведет в противостоянии с победителем «Запада» — 1:0.

Виктор Осимхен (&laquo;Наполи&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Эмполи&raquo;. «Наполи» — «Лацио»: Хвича, Осимхен и Иммобиле не знают, что такое скучные матчи

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает СКА фаворитом матча. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех гостей — за 6.80 (9%).

Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае повторного триумфа минчан принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.

Последние матчи между этими командами получаются сумасшедше результативными: в трех предыдущих было заброшено от восьми до 10 голов. ТБ 5.5 идет за 1.98, ТМ 6.5 — 2.85.

В первой встрече минчане победили 6:4, забросив четыре шайбы в третьем периоде. На то, что гостям снова удастся поразить ворота питерцев минимум дважды, можно поставить за 1.83. На ИТМ2 (1.5) — за 1.91.

СКА в третьем матче подряд поразил ворота «Динамо» не менее четырех раз: ИТБ1 (3.5) доступен за 1.78.

Третий период — самый результативный отрезок на протяжении трех последних очных встреч. Поставить на то, что в заключительной 20-минутке вновь будет заброшено больше всего шайб, можно за 3.15.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов оценен мизерными 1.19. На «Динамо» котировка — 4.70.

После победы минчан в первом матче слегка изменились коэффициенты на проход команд в 1/4 финала плей-офф: на СКА он теперь 1.17, на «Динамо» — 5.10.

Марко Ройс и&nbsp;Мариус Вольф. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов

Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

СКА сенсационно провалил первый матч плей-офф: победители регулярного сезона КХЛ перебросали соперника и оформили четыре шайбы, но скверно сыграли в обороне. Дважды минчане забросили в большинстве, дважды — в пустые ворота, а еще один раз после чудовищной ошибки Николаева в моменте с голом Алистрова.

Это поражение стало для питерцев первым за 12 последних встреч с «Динамо», и теперь они точно будут злее и нацеленнее на ворота соперника. Переехать в Минск при счете 0:2 для сильнейшей команды сезона станет несмываемым позором. Предположить такое и допустить нельзя.

Конечно, случиться может все что угодно, но если смотреть глобально, то разница в классе у команд колоссальная, а неудачу СКА в первой игре можно списать на недооценку соперника. Теперь же настрой будет другим, поэтому можно ожидать от хозяев если не чистой игры в обороне, то как минимум такого же или даже более крупного результата в атаке. Все-таки не зря в пяти из шести предыдущих встреч армейцы забрасывали в сетку «Динамо» четыре и более шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.78.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
0
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ РФ опубликовала кадры расстрелянных боевиками автомобилей в Брянской области
СМИ узнали о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против РФ
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в ДРГ
В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку
Популярное видео
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 3 марта 2023 года