Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
15 сентября один из лидеров текущего сезона КХЛ «Динамо» в поединке регулярного чемпионата встретится со СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL PRIME, эфир стартует в 18.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, шансы хозяев на успех выглядят предпочтительнее: коэффициент на победу СКА в основное время — 1.93, это примерно 50% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 3.50 (27%), котировка на ничью — 4.10 (23%).
Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на армейцев при благоприятном итоге принесет 1930 рублей.
В прошлой регулярке командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего в трех из шести матчей. Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.54, этот рынок на «Динамо» идет за 2.46.
Также вы можете присмотреться к ставкам на исход с форой:
• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.50;
• Ф1(0) — за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.
Эксперты ожидают результативную игру: тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.10. В прошлом сезоне соперники пробили «верх» по заброшенным шайбам в трех из шести встреч.
Петербуржцы находятся в кошмарном состоянии: потерпели три поражения подряд и после пяти игр расположились лишь на 10-й строчке Западной конференции — ниже только «Витязь». «Динамо» же с восемью баллами делит первое место с «Торпедо» и «Куньлунем». При этом команды уже встречались в этом сезоне: армейцы одолели москвичей (2:1) в дебютном матче сезона.
Но сейчас бело-голубые находятся в отличной форме: выдали три победы подряд, забивая по четыре раза за 60 минут. «Динамо» отличается в среднем 3.17 раза, СКА же в трех предыдущих поединках пропустил 10 шайб. Вероятно, москвичи попытаются взять реванш за недавнее поражение.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -