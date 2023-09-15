15 сентября один из лидеров текущего сезона КХЛ «Динамо» в поединке регулярного чемпионата встретится со СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL PRIME, эфир стартует в 18.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, шансы хозяев на успех выглядят предпочтительнее: коэффициент на победу СКА в основное время — 1.93, это примерно 50% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 3.50 (27%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

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В прошлой регулярке командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего в трех из шести матчей. Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.54, этот рынок на «Динамо» идет за 2.46.

Также вы можете присмотреться к ставкам на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.50;

• Ф1(0) — за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.

Эксперты ожидают результативную игру: тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.10. В прошлом сезоне соперники пробили «верх» по заброшенным шайбам в трех из шести встреч.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо»

Петербуржцы находятся в кошмарном состоянии: потерпели три поражения подряд и после пяти игр расположились лишь на 10-й строчке Западной конференции — ниже только «Витязь». «Динамо» же с восемью баллами делит первое место с «Торпедо» и «Куньлунем». При этом команды уже встречались в этом сезоне: армейцы одолели москвичей (2:1) в дебютном матче сезона.

Но сейчас бело-голубые находятся в отличной форме: выдали три победы подряд, забивая по четыре раза за 60 минут. «Динамо» отличается в среднем 3.17 раза, СКА же в трех предыдущих поединках пропустил 10 шайб. Вероятно, москвичи попытаются взять реванш за недавнее поражение.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.62.

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