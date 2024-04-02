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Прогнозы на спорт

2 апреля, 11:25

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва: после вылета от «Зенита» у Смолова и компании нет права на ошибку

Прогноз на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва 2 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2 апреля в 1/8 финала Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 17.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 17:30. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
1:2
Динамо

Аналитики букмекерской компании Winline определили «Динамо» фаворитом матча. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.29 (23%), успех СКА — за 6.15 (13%).

В предыдущем раунде хабаровчане выбили другого представителя РПЛ — «Сочи». На то, что в этот раз они не уступят хотя бы по итогам 90 минут, предложено заключить пари за 2.49.

«Сухая» победа бело-голубых доступна за 2.55. С форой (-1.5) гола — за 2.46.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.01.

Обмен голами можно взять за 1.84, условие «обе забьют — нет» — за 1.97.

Выход «Динамо» в четвертьфинал турнира выставлен в линии за 1.32, «СКА-Хабаровск» — за 3.57.

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Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва

Хабаровчане на волне успеха от победы над «Сочи» в предыдущем раунде выиграли два подряд матча в ФНЛ, а «Динамо» после вылета от «Зенита», наоборот, разгромно уступило «Ростову». Но несмотря на то, что команды находятся в разном эмоциональном состоянии, фаворит пары очевиден.

Безусловно, у москвичей значительно интереснее состав и больше вариантов для ротации. Плюс футболисты Лички будут злы из-за последних неудач и постараются доказать, что они случайны. Хабаровчан же в этой ситуации могло бы выручить свое поле и длительный перелет соперника на Дальний Восток, но игру перенесли в Санкт-Петербург. Здесь у СКА будет еще меньше шансов на победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.89.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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