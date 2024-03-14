Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

14 марта, 06:15

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Сочи» 14 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Сочи» в матче с «Локомотивом».
Фото Телеграм-канал «Сочи»
Telegram Дзен

14 марта «СКА-Хабаровск» и «Сочи» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 15:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, номинальные гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.63, это примерно 61% вероятности. Выигрыш армейцев предложен с котировкой 5.59 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.03 (23%).

Выход красно-синих в следующий раунд доступен за 3.22, этот рынок на «Сочи» дан за гораздо более реалистичные 1.37.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество подопечных Роберто Морено:

• 1:0 — за 6.78;

• 2:0 — за 7.30;

• 1:1 — за 7.43.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.93.

Рынок на обмен голами оценен в 1.89, обратный вариант представлен за 1.92.

Антон Зиньковский (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса сыграет с «Оренбургом». Вылет из Пути РПЛ Кубка России грозит Абаскалю увольнением

Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

Номинальные гости выглядят серьезными фаворитами: армейцы не побеждали на протяжении шесть матчей, последний успех добыли еще 1 ноября в игре Кубка против «Форте» (2:0). А прямо перед «Сочи» влетели «Черноморцу» (0:3) и на отдых имели всего три дня. У «СКА» даже нет преимущества домашнего поля — встреча пройдет на «Фиште», а хозяева этого стадиона бодро вышли с зимней паузы. Парни Морено после возобновления РПЛ скатали нулевую ничью с «Балтикой» и ярко сдержали «Локомотив» (2:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.07.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги Европы 14 марта 2024 года

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года