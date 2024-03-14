14 марта «СКА-Хабаровск» и «Сочи» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт», стартовый свисток арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, номинальные гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.63, это примерно 61% вероятности. Выигрыш армейцев предложен с котировкой 5.59 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.03 (23%).

Выход красно-синих в следующий раунд доступен за 3.22, этот рынок на «Сочи» дан за гораздо более реалистичные 1.37.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество подопечных Роберто Морено:

• 1:0 — за 6.78;

• 2:0 — за 7.30;

• 1:1 — за 7.43.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.93.

Рынок на обмен голами оценен в 1.89, обратный вариант представлен за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

Номинальные гости выглядят серьезными фаворитами: армейцы не побеждали на протяжении шесть матчей, последний успех добыли еще 1 ноября в игре Кубка против «Форте» (2:0). А прямо перед «Сочи» влетели «Черноморцу» (0:3) и на отдых имели всего три дня. У «СКА» даже нет преимущества домашнего поля — встреча пройдет на «Фиште», а хозяева этого стадиона бодро вышли с зимней паузы. Парни Морено после возобновления РПЛ скатали нулевую ничью с «Балтикой» и ярко сдержали «Локомотив» (2:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 2.07.

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