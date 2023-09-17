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СКА — «Сибирь»: где смотреть матч КХЛ 17 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Сибирь» 17 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Захар Бардаков.
Фото Global Look Press
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17 сентября проигравший четыре последних матча в КХЛ СКА сыграет дома с «Сибирью». Игра состоится в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также в онлайн-сервис «Кинопоиск». Начало трансляции намечено на 16.45 мск.

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СКА — серьезный фаворит, по данным букмекерской компании Winline. На победу армейцев по итогам 60 минут игры можно поставить за 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Сибири» оценен в 5.80 (13%), ничья — в 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в основное время принесет 5200 рублей, если команды разойдутся «миром».

«Сибирь» выиграла у СКА половину из шести последних матчей в КХЛ, в пяти случаях она выдержала фору в (+1.5) шайбы. На то, что команда Дэвида Немировски не уступит с разницей в два и более гола, котировка — 1.99.

СКА не забросил больше трех шайб ни в одном из шести матчей на старте сезона. ИТМ1 (3.5) идет за 1.74, ИТБ1 (3.5) — за 2.26.

При этом эксперты предполагают, что клуб из Санкт-Петербурга победит с разницей в три и более гола. Такое условие предложено за 2.40. На выигрыш с превосходством в две шайбы котировка — 4.90, в одну — 5.40.

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Армейцы — одни из лидеров на старте сезона по набранным штрафным минутам (70 в шести играх), а «Сибирь» по этому показателю вообще занимает третье место (90). Ставку на ТБ 20.5 штрафные минуты можно сделать за 1.85.

Победа СКА в матче с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступна за скромные 1.30, виктория «Сибири» — за 3.70.

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ХК СКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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