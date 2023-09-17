Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:20
17 сентября проигравший четыре последних матча в КХЛ СКА сыграет дома с «Сибирью». Игра состоится в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также в онлайн-сервис «Кинопоиск». Начало трансляции намечено на 16.45 мск.
СКА — серьезный фаворит, по данным букмекерской компании Winline. На победу армейцев по итогам 60 минут игры можно поставить за 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Сибири» оценен в 5.80 (13%), ничья — в 5.20 (19%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в основное время принесет 5200 рублей, если команды разойдутся «миром».
«Сибирь» выиграла у СКА половину из шести последних матчей в КХЛ, в пяти случаях она выдержала фору в (+1.5) шайбы. На то, что команда Дэвида Немировски не уступит с разницей в два и более гола, котировка — 1.99.
СКА не забросил больше трех шайб ни в одном из шести матчей на старте сезона. ИТМ1 (3.5) идет за 1.74, ИТБ1 (3.5) — за 2.26.
При этом эксперты предполагают, что клуб из Санкт-Петербурга победит с разницей в три и более гола. Такое условие предложено за 2.40. На выигрыш с превосходством в две шайбы котировка — 4.90, в одну — 5.40.
Армейцы — одни из лидеров на старте сезона по набранным штрафным минутам (70 в шести играх), а «Сибирь» по этому показателю вообще занимает третье место (90). Ставку на ТБ 20.5 штрафные минуты можно сделать за 1.85.
Победа СКА в матче с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступна за скромные 1.30, виктория «Сибири» — за 3.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -