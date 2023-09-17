Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:25
17 сентября в единственном матче дня КХЛ СКА сыграет с «Сибирью». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало трансляции в 16.45 мск.
СКА — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Winline. На победу прошлогоднего финалиста «Запада» в основное время выставлена котировка 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Сибири» оценен в 5.80 (13%), и даже на ничью коэффициент ниже — 5.20 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5800 рублей.
«Сибирь» выиграла у СКА половину из шести последних матчей в КХЛ, в пяти случаях она выдержала фору в (+1.5) шайбы. На то, что команда Дэвида Немировски не уступит с разницей в два и более гола, котировка — 1.99.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.36.
СКА проиграл четыре последних матча. Если верите, что хозяева с первых минут бросятся вперед и заберут первый период, тогда возьмите этот вариант за 2.08.
Армейцы — одни из лидеров на старте сезона по набранным штрафным минутам (70 в шести играх), а «Сибирь» по этому показателю вообще занимает третье место (90). Ставку на ТБ 20.5 штрафные минуты можно сделать за 1.85.
СКА очень неудачно начал сезон — один из фаворитов КХЛ выиграл два матча, а затем уступил в четырех подряд. Причем две последние неудачи в играх с московскими «Спартаком» (0:3) и «Динамо» (1:3) были домашними. В предыдущий раз армейцы дважды расстроили родные трибуны в начале года, когда уже обеспечили себе место в плей-офф.
Представить, что одна из сильнейших команд России проиграет три в ряд, очень тяжело. Тем более «Сибирь» — соперник рабочий, который также имеет серьезные проблемы на данном этапе турнира («снеговики» уступили 2:4 «Сочи», 1:2 по буллитам «Амуру» и были разгромлены 1:6 «Автомобилистом»). Стоит отметить, что последнюю игру команда Немировски провела на юге, а теперь отправится на север. СКА же уже два дня готовится к битве, не затрачивая энергию на перелеты и переезды.
Уверен, армейцы сделают все возможное, чтобы наконец порадовать болельщиков, причем максимально уверенной победой. Режим убийцы будет включен с первых же минут, ворота сибиряков будут пылать.
Рекомендуемая ставка: победа СКА по броскам в створ с форой (-4.5) за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -