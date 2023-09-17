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СКА — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 17 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Сибирь» 17 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Павел Дедюнов.
Фото Global Look Press
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17 сентября в единственном матче дня КХЛ СКА сыграет с «Сибирью». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало трансляции в 16.45 мск.

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СКА — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Winline. На победу прошлогоднего финалиста «Запада» в основное время выставлена котировка 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Сибири» оценен в 5.80 (13%), и даже на ничью коэффициент ниже — 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5800 рублей.

«Сибирь» выиграла у СКА половину из шести последних матчей в КХЛ, в пяти случаях она выдержала фору в (+1.5) шайбы. На то, что команда Дэвида Немировски не уступит с разницей в два и более гола, котировка — 1.99.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.36.

СКА проиграл четыре последних матча. Если верите, что хозяева с первых минут бросятся вперед и заберут первый период, тогда возьмите этот вариант за 2.08.

Армейцы — одни из лидеров на старте сезона по набранным штрафным минутам (70 в шести играх), а «Сибирь» по этому показателю вообще занимает третье место (90). Ставку на ТБ 20.5 штрафные минуты можно сделать за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Сибирь»

СКА очень неудачно начал сезон — один из фаворитов КХЛ выиграл два матча, а затем уступил в четырех подряд. Причем две последние неудачи в играх с московскими «Спартаком» (0:3) и «Динамо» (1:3) были домашними. В предыдущий раз армейцы дважды расстроили родные трибуны в начале года, когда уже обеспечили себе место в плей-офф.

Представить, что одна из сильнейших команд России проиграет три в ряд, очень тяжело. Тем более «Сибирь» — соперник рабочий, который также имеет серьезные проблемы на данном этапе турнира («снеговики» уступили 2:4 «Сочи», 1:2 по буллитам «Амуру» и были разгромлены 1:6 «Автомобилистом»). Стоит отметить, что последнюю игру команда Немировски провела на юге, а теперь отправится на север. СКА же уже два дня готовится к битве, не затрачивая энергию на перелеты и переезды.

Уверен, армейцы сделают все возможное, чтобы наконец порадовать болельщиков, причем максимально уверенной победой. Режим убийцы будет включен с первых же минут, ворота сибиряков будут пылать.

Рекомендуемая ставка: победа СКА по броскам в створ с форой (-4.5) за 1.72.

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Хоккей
КХЛ
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ХК Сибирь
ХК СКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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