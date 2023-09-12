Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
12 сентября СКА проведет первый домашний матч в текущем сезоне КХЛ. Петербуржцы в Ледовом дворце примут «Спартак», победная серия над которым составляет уже восемь игр. Поединок начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение парням Романа Ротенберга: триумф армейцев в основное время предложили с котировкой 1.68, что составляет около 58% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.20 (22%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.60 (20%).
В четырех матчах текущего сезона команды оформили по две виктории и еще ни разу не доводили до овертайма. Успех петербуржцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.41, этот рынок на красно-белых идет за 2.90.
Для увеличения выплаты присмотритесь к ставкам на победу любого из коллективов с учетом форы:
• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;
• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.
В прошлом розыгрыше регулярки соперники сталкивались четырежды. Все разборки закончились в пользу коллектива Романа Ротенберга и получились щедрыми на голы — лишь в одном поединке отличились менее шести раз на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.90.
В предыдущих 10 встречах СКА и «Спартак» лишь однажды свели дело к овертайму: наличие дополнительного времени в новом противостоянии оценено в 4.60, обратный рынок доступен за 1.19.
Также предложены комбинированные варианты на победу одной из команд и тотал. Например, успех СКА и ТБ 5.5 гола можно взять за 2.58, обратный вариант оценен в 2.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -