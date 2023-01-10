10 января лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится со «Спартаком». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.39, это примерно 70% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 6.70 (13%), даже ничья доступна за меньшие 5.80 (17%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5800 рублей.

Поставить на победу коллектива Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.22, этот рынок на «Спартак» оценен в 4.59.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.69, Ф2(+1.5) — за 2.22;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.58.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза, и все игры закончились уверенными победами армейцев — 5:1, 6:4 и 4:2. Победная серия петербуржцев в матчах с красно-белыми достигла уже семи игр, в которых москвичи лишь однажды дожили до овертайма. Поставить на то, что «Спартак» не проиграет в предстоящей встрече, можно за 3.00.

Ждете результативный матч? Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.04, ТМ 5.5 — за 1.81.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года

Красно-белые находятся не в лучшей форме: команда Игоря Гришина только в прошлом матче против «Локомотива» (5:3) прервала серию из девяти игр без побед в основное время, за которые москвичи потерпели восемь поражений. Также «Спартак» немало пропускает: за последние 10 матчей в КХЛ лишь дважды получил меньше трех шайб за игру. СКА же уверенно лидирует в лиге. Также петербуржцы забивают больше всех в КХЛ (в среднем 3.53 гола за матч), а в последних трех играх армейцы оформили 16 шайб.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.69.