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СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» 12 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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12 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет принципиальное противостояние СКА и «Спартака». Команды сойдутся в Санкт-Петербурге на «Ледовом дворце» — это первый домашний матч армейцев в этом сезоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: их победа в основное время предложили с котировкой 1.68, что составляет около 58% вероятности. Триумф гостей доступен за 4.20 (22%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.60 (20%).

В четырех матчах текущего сезона клубы оформили по две победы и еще ни разу не доводили до овертайма. Успех петербуржцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов дали за 1.41, этот рынок на красно-белых идет за 2.90.

Для увеличения выигрыша присмотритесь к ставкам на победу любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;

• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.

В прошлом розыгрыше соперники сталкивались четыре раза. Все разборки закончились в пользу команды Романа Ротенберга и получились щедрыми на голы — лишь в одном поединке отличились менее шести раз на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.90.

В предыдущих 10 встречах СКА и «Спартак» лишь однажды свели дело к овертайму: наличие дополнительного времени в новом противостояние оценено в 4.60, обратный рынок доступен за 1.19.

Александр Радулов (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Прогноз и ставка на матч СКА — «Спартак»

В прошлом сезоне соперники выдали четыре ярких матча: трижды пробили отметку в шесть заброшенных шайб, однажды ограничились пятью голами. В текущем розыгрыше КХЛ «Спартак» показывает высокую результативность — за четыре встречи отличился 16 раз (в среднем ровно четыре за игру). Также в составе красно-белых выступает лучший на текущий момент бомбардир КХЛ Николай Голдобин, оформивший уже 6+1 по системе «гол+пас». А в каждом из четырех поединков москвичей в этом сезоне было забито минимум семь шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 гола за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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