16 марта СКА и «Торпедо» сойдутся в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Серия до четырех побед стартует в Ледовом дворце Северной столицы и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

СКА — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Торпедо» — за еще большие 5.80 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 5800 рублей в случае положительного результата.

«Торпедо» обыграло СКА в последнем очном матче команд, который состоялся 30 января этого года. Вариант Х2 доступен за 2.54.

При этом четыре из пяти предыдущих игр завершились победами армейцев с разницей в три шайбы. Условие Ф1(-1.5) оценено в 1.84, Ф1 (-2.5) — в 2.56.

Считаете, что хозяева мощно выступят в первом матче и порадуют зрителей обилием заброшенных шайб? ИТБ1 (2.5) идет за скромные 1.41, а ИТБ1 (3.5) — уже за приличные 2.04.

«Торпедо» продемонстрировало удивительную стабильность в серии с «Динамо» и выиграло три последних матча в овертайме. На то, что игра перетечет в дополнительное время и на этот раз, коэффициент — 5.00.

Победу СКА с учетом основного времени и овертайма можно взять за 1.28, триумф «Торпедо» — за 3.69.

На проход армейцев в следующий этап плей-офф котировка еще ниже — 1.17. Если верите в нижегородцев, поставьте на них за достаточно жирные 4.99.