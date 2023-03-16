0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

СКА — «Торпедо»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 16 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 16 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ХК СКА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 марта СКА и «Торпедо» сойдутся в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Серия до четырех побед стартует в Ледовом дворце Северной столицы и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

&laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шахтер&raquo;. «Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

СКА — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Торпедо» — за еще большие 5.80 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 5800 рублей в случае положительного результата.

«Торпедо» обыграло СКА в последнем очном матче команд, который состоялся 30 января этого года. Вариант Х2 доступен за 2.54.

При этом четыре из пяти предыдущих игр завершились победами армейцев с разницей в три шайбы. Условие Ф1(-1.5) оценено в 1.84, Ф1 (-2.5) — в 2.56.

Считаете, что хозяева мощно выступят в первом матче и порадуют зрителей обилием заброшенных шайб? ИТБ1 (2.5) идет за скромные 1.41, а ИТБ1 (3.5) — уже за приличные 2.04.

«Торпедо» продемонстрировало удивительную стабильность в серии с «Динамо» и выиграло три последних матча в овертайме. На то, что игра перетечет в дополнительное время и на этот раз, коэффициент — 5.00.

Станислав Черчесов. «Ференцварош» — «Байер»: Черчесова и компанию не ждет ничего хорошего в ответном матче

Победу СКА с учетом основного времени и овертайма можно взять за 1.28, триумф «Торпедо» — за 3.69.

На проход армейцев в следующий этап плей-офф котировка еще ниже — 1.17. Если верите в нижегородцев, поставьте на них за достаточно жирные 4.99.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фрайбург» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 16 марта 2023 года онлайн в прямом эфире