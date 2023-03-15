16 марта для санкт-петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» стартует второй этап плей-офф КХЛ. Первый матч четвертьфинальной серии пройдет в Ледовом дворце Северной столицы и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.

Букмекерская компания Olimpbet назвала хозяев безоговорочными фаворитами игры. На победу СКА в основное время выставлен коэффициент 1.48, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Торпедо» — за еще большие 5.80 (13%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут игры в случае необходимого исхода принесет 5000 рублей.

Последний матч между командами состоялся 30 января и завершился победой «Торпедо» в серии буллитов. На то, что гости снова не проиграют СКА, котировка — 2.54.

Однако значительно чаще очные встречи заканчиваются уверенным триумфом армейцев — в четырех из пяти предыдущих игр они победили с разницей в три и более шайбы. Ф1(-1.5) оценена в 1.84, Ф1 (-2.5) — в 2.56.

«Торпедо» продемонстрировало удивительную стабильность в серии с «Динамо» и выиграло три последних матча в овертайме. На то, что игра перетечет в дополнительное время и на этот раз, коэффициент — 5.00.

Победу СКА с учетом основного времени и овертайма можно взять за 1.28, триумф «Торпедо» — за 3.69.

На проход армейцев в следующий этап плей-офф котировка еще ниже — 1.17. Если верите в нижегородцев, поставьте на них за достаточно жирные 4.99.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Торпедо»

Обе команды завершили серии 1/8 финала в шести матчах — СКА расправился с минским «Динамо», а «Торпедо» — с «Динамо» московским. При этом армейцы на правах сильнейшей команды регулярного сезона прошли своего соперника значительно увереннее — все четыре победы команда Ротенберга добыла в основное время и с запасом. Нижегородцы же трижды одолели противника в овертайме.

Что касается личных встреч команд, то СКА комфортно играть против «Торпедо». Из 13 последних матчей 10 армейцы выиграли в основное время, семь — с разницей более чем в одну шайбу. Если брать только последний отрезок, то в 2022-м и в начале 2023-го красно-синие добились четырех побед в пяти матчах с преимуществом вообще в три гола. Так что силы команд на данный момент не назвать близкими. Ну и плюс первый матч состоится в Санкт-Петербурге, что также играет немаловажную роль.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.84.