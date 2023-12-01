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Сегодня, 12:15

СКА — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ 1 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь» 1 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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СКА в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одной из худших команд всей лиги — «Витязем». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на льду Ледового дворца и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.46, это около 67% вероятности. Выигрыш подмосковной команды предложен за 5.69 (15%), даже на ничью котировка ниже — 5.11 (18%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.28, аналогичный рынок на «Витязь» оценен в 3.67.

Также предоставлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.86, Ф2(+1.5) — за 1.96;

• Ф1(-2.5) — за 2.59, Ф2(+2.5) — за 1.46.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 2.11, ТМ 5.5 — за 1.72.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Витязь»

Армейцы находятся в отличной форме: оформили девять побед подряд и поднялись уже на пятую строчку в Западной конференции. А вот «Витязь» располагается на последней строчке «Запада» и проиграл больше половины матчей — 20 из 37 в основное время плюс четыре в ОТ. В личных встречах серьезное преимущество на стороне петербуржцев: они победили в восьми из предыдущих 10 встреч с «Витязем», шесть раз — с разницей минимум в две шайбы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.86.

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