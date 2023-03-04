Скульптуры Нижнего Новгорода одели в футболки «Пари НН» в честь рестарта сезона РПЛ

Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Пари НН» устроили красочный перформанс на улицах Нижнего Новгорода в день старта весенней части сезона РПЛ.

«Пари НН» возобновит выступления в чемпионате России выездным матчем с «Зенитом» 4 марта. В этот день на семи памятниках и скульптурах, установленных на центральных улицах Нижнего Новгорода, появились футболки из новой коллекции игровой формы команды.

Чтобы вызвать дополнительный интерес болельщиков к рестарту сезона, возле каждого из монументов в течение нескольких дней будут установлены афиши предстоящих домашних игр «Пари НН». В новой форме перед своими болельщиками команда впервые сыграет в одном из ближайших матчей.

Весеннюю часть сезона «Пари НН» проведет в форме, вдохновленной историей и достопримечательностями города.