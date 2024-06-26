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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Словакия — Румыния: команды не будут рисковать и вместе шагнут в плей-офф

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Словакия — Румыния 26 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Милан Шкриньяр и Мартин Дубравка (Словакия).
Фото Global Look Press
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26 июня сборные Словакии и Румынии встретятся в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Этим командам из квартета Е достаточно ничьей для выхода в плей-офф, также с ними борьбу ведут Бельгия и Украина. Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, стартовый свисток немца Даниэля Зиберта прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Словакия
Румыния

Букмекеры считают, что ничья — самый вероятный исход поединка: поставить на нее можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно составляет 47% вероятности. Выигрыш Словакии предложен с котировкой 3.30 (30%), успех Румынии можно взять за 4.20 (23%).

Вероятность того, что одна из команд победит, оценена в 1.77. Обратный вариант доступен за 1.94.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 3.50;

• 0:0 — за 3.80;

• победа Словакии 1:0 — за 6.80.

Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.58, ТМ 1.5 — за 2.46.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.

Мартин Дубравка (сборная Словакии). Словакия и Румыния распишут ничью, чтобы выйти в плей-офф? Из-за этого за бортом останется Украина

Прогноз и ставка на матч Словакия — Румыния

Сборные устроит ничья: в таком случае Словакия отправится в плей-офф минимум с третьего места, Румыния — со второго. Нередко команды в подобных ситуациях на крупных турнирах негласно договариваются и не рискуют, спокойно доигрывая до нужного результата — вспомните нулевую ничью Франции и Дании в последнем туре группового этапа ЧМ-2018. Вероятно, то же самое случится и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: ничья за 2.05.

Евро-2024
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