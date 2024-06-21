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Сегодня, 12:15

Словакия — Украина: где смотреть матч чемпионата Европы 21 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Словакия — Украина 21 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Петер Пекарик (сборная Словакии).
Фото Getty Images
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21 июня сборные Словакии и Украины сойдутся на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе. Матч второго тура Евро-2024 начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Майкл Оливер из Англии. Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
Украина

Букмекеры не сомневаются, что три очка достанутся сборной Украины: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Котировка на успех коллектива Франческо Кальцоны — 3.80 (26%). Ничья идет за 3.35 (30%).

Выигрыш «Орлов» с форой (0) ждет вас за 2.65. Аналогичная опция на парней Сергея Реброва имеется за 1.50.

Специалисты не верят, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на то, что соперники огорчат друг друга, представлен за 1.93. На «обе забьют — нет» дали 1.90.

Сборная Германии. Германия стартовала на уровне чемпионских кампаний Италии-2021 и Франции-1984. У этой сборной вообще есть уязвимости?

В первом туре Румыния трижды поразила ворота Андрея Лунина. Индивидуальный тотал Словакии больше одного мяча оценили в 2.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на победу сине-желтых или ничью:

  • 1:0 — за 7.00;
  • 0:0 — за 7.00;
  • 1:1 — за 7.00.
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