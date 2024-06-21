21 июня сборные Словакии и Украины встретятся во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики считают сине-желтых фаворитами: поставить на триумф коллектива Сергея Реброва можно за 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш Словакии оценен в 3.80 (26%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.35 (30%).

«Орлы» начали групповой этап с победы над сборной Бельгии (1:0). Котировка на то, что команда Франческо Кальцоны снова наберет очки, — 1.75.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.

На «обе забьют» дали коэффициент 1.93, обратный рынок представлен за 1.90.

В предыдущем поединке украинцы влетели Румынии (0:3). «Сухарь» в исполнении словаков можно взять за 3.80.

Прогноз и ставка на матч Словакия — Украина

«Орлы» преподнесли одну из главных сенсаций первого тура — обыграли Бельгию (1:0). Команда Сергея Реброва тоже удивила — разгромно влетела Румынии (0:3). Несмотря на полярные результаты, у обеих команд практически идентичные показатели (xG) — 0.77 у словаков и 0.7 у сине-желтых. Если не учитывать товарищеские матчи, то парни Франческо Кальцоны не уходили с поля без гола в шести встречах подряд. Украинцы могут похвастаться тем, что их атаку возглавляет лучший бомбардир ла лиги — Артем Довбик. Силы соперников примерно равны, стартовые позиции тоже располагают к обмену голами: одни на моральном подъеме после победы над фаворитом, другие крайне мотивированы оправдаться за провал в стартовом поединке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.