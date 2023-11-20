20 ноября сборная Казахстана приедет в гости к Словении в 10-м туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Стожице» в Любляне начнется по свистку польского судьи Шимона Марчиняка в 22.45 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 22.35 (мск).

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех парней Матьяжа Кека можно с коэффициентом 1.47, это около 62% вероятности. Выигрыш казахов представлен за 7.08 (14%). Ничья доступна за 4.23 (24%).

В первом туре коллектив Магомеда Адиева уступил Словении в Астане (1:2). Верите, что в гостях «ястребы» точно наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.69.

Аналитики сомневаются, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.74.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.27, обратный рынок — за 1.64.

Среди наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния — 1:0 или 2:0 в пользу словенцев. На оба счета предложили котировки 5.40 и 5.76 соответственно.

Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан

В разборке на стадионе «Стожице» определится обладатель прямой путевки на Евро-2024 — накануне встречи в Любляне парни Матьяжа Кека опережают «ястребов» на одно очко. В поединке первого круга на «Астана Арене» три очка достались словенцам (2:1), но хозяева все равно не ушли с поля без точного выстрела. Казахи обменялись голами с соперниками в трех играх подряд, а за всю отборочную кампанию не отличились лишь однажды — в гостях у Финляндии (0:1). Турнирная мотивация располагает к продлению серии.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.27.

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