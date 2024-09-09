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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Словения — Казахстан: Черчесов остановил Холанна и едет в Любляну за очками

Прогноз на матч Лиги наций Словения — Казахстан 9 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Станислав Черчесов (сборная Казахстана).
Фото Официальная страница Казахстанской федерации футбола ВКонтакте, Соцсети
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9 сентября сборная Казахстана приедет в гости к Словении во втором туре группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «Стожице» в Любляне начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига наций B. Группа 3
09 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Казахстан

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех словенцев можно с коэффициентом 1.43, это около 66% вероятности. Выигрыш команды Станислава Черчесова представлен за 8.40 (12%). Ничья доступна за 4.50 (22%).

В первом туре казахи разошлись миром с Норвегией (0:0) на Центральном стадионе Алма-Аты. Верите, что в гостях они тоже наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.93.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.69.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.43, обратный рынок — за 1.51.

Наиболее возможные результаты встречи, по мнению экспертов, — 1:0 или 2:0 в пользу парней Матьяжа Кека. На них предложили котировки 4.50 и 4.90 соответственно.

Кубок Лиги чемпионов. «Реал» идет за первой чашкой для Мбаппе, «Ман Сити» — за второй за три сезона. Кто фаворит ЛЧ

Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан

Обе сборные начали турнир с ничьих: парни Матьяжа Кека разделили очки с Австрией (1:1) в Любляне, Станислав Черчесов в дебютной игре во главе казахстанской команды разошелся миром с Норвегией (0:0) на Центральном стадионе Алма-Аты. В шести предыдущих поединках словенцев не забивалось больше двух мячей за 90 минут — стоит ждать, что встреча на «Стожице» тоже получится упорной и не будет богатой на голы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.27 (если забьют ровно два мяча — будет возврат).

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