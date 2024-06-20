20 июня во втором туре Евро сыграют представители группы С — Словения и Сербия. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на арене «Альянц-Арена» в Мюнхене. Команды рассудит арбитр из Румынии Иштван Ковач. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Квартет С возглавляет Англия, датчане и словенцы делят второе и третье места, а сербы замыкают таблицу.

Аналитики считают парней Драгана Стойковича фаворитами. На триумф «Орлов» можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 52%. Раздел очков доступен за 3.51 (28%), выигрыш коллектива Матьяжа Кека — за 4.71 (20%).

Словенцы стартовали на групповом этапе с ничьей против Дании (1:1). Их непоражение во втором туре оценили в 2.01.

Котировка на победу Яна Облака и компании с форой (0) — 3.26. Та же опция на сербов дана за 1.35.

В шести из восьми официальных матчей команда Кека открывала счет. На то, что Словения снова отличится первой, можно сыграть за 2.75. На результативный дебют «Орлов» — за 1.63.

Обмен голами можно взять за 1.91, обратный рынок идет за практически идентичные 1.92. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.81.

По версии аналитиков, самый вероятный счет игры — 1:0 в пользу Сербии за 6.95.