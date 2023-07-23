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Сегодня, 17:15

«Сочи» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Суперкубка России «Сочи» — «Балтика» 23 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Артур Юсупов («Сочи»).
Фото Global Look Press
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23 июля «Сочи» примет «Балтику» на стадионе «Фишт». Игру южан и калининградцев в первом туре РПЛ обслужит бригада судьи Рафаэля Шафеева. Встреча стартует в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru начиная с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу сочинцев можно с коэффициентом 1.81, вероятность такого итога — примерно 52%. Ничья доступна за 3.93 (25%), триумф гостей — за 4.38 (23%).

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В 2022 году команды провели два товарищеских поединка — оба завершились викторией «Сочи» с одинаковым счетом (1:0). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Дениса Адамова, предложили котировку 2.42.

Оппоненты огорчили друг друга в половине из четырех очных матчей. Обмен результативными выстрелами оценен в 2.00, обратный рынок — в 1.80.

В 2018-м соперники пересекались в первой лиге — обе игры пробили «верх» по голам (4:1 на «Фиште» в пользу «Сочи» и 2:2 в Калининграде). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

ФК &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

В предсезонных встречах южане были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Енисей» (5:2) и «Ленинградец» (4:1), а также устроили перестрелку с «Краснодаром» (2:2). Индивидуальный тотал коллектива Дмитрия Хохлова больше 1.5 метких выстрела дали за 1.86.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;

  • успех «Сочи» 1:0 — за 7.20;

  • 2:0 и 2:1 — за 8.00;

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«Ростов» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире