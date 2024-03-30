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30 марта, 12:15

«Сочи» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — ЦСКА 30 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.
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30 марта ЦСКА навестит «Сочи» в 22-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Василия Казарцева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся красно-синим: взять победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.12, вероятность такого итога — примерно 44%. Ничья доступна за 3.65 (27%), триумф «барсов» — за 3.40 (29%).

Обмен результативными ударами оценен в 1.76, обратный вариант — в 2.07. Соперники забили друг другу лишь в двух из пяти предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.

Парни Владимира Федотова не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). На то, что «Сочи» не огорчит Игоря Акинфеева, можно сыграть за 2.75.

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Всех, кто верит, что команда Роберта Морено оформит больше одного мяча, ждет соответствующий рынок за 2.89.

Южане победили ЦСКА на своем поле в трех сезонах РПЛ кряду. А на групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка России не уступили в основное время — только в серии пенальти. Опцию 1X дали за 1.76.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 5.80.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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