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«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 5 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Игорь Акинфеев.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
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5 марта в чемпионате России состоится матч между «Сочи» и ЦСКА. Игра 18-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Победу армейцев можно взять за 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.58 (25%), триумф «Сочи» предложено оформить за 2.94 (34%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев поля в случае их успеха принесет выплату в 2940 рублей, а чистыми можно заработать 1940 рублей.

Команды трижды встречались в этом сезоне (в чемпионате и дважды в Кубке России) и каждый раз пробивали «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.05.

Обмен голами состоялся в семи из девяти предыдущих матчей между соперниками. Условие «обе забьют» предложено за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.22.

В последних двух встречах счет открывали армейцы. На то, что они забьют первый гол в предстоящей игре, коэффициент — 1.90. На «Сочи» котировка — 2.12, на отсутствие результативных ударов — 9.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА

У «Сочи» совсем не складываются матчи с ЦСКА — южане потерпели четыре поражения в пяти последних встречах. Последняя игра в Кубке России состоялась прямо перед зимним перерывом и закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. А в первом круге РПЛ армейцы вообще не оставили сопернику шансов — 0:3.

«Сочи» еще не провел ни одного официального матча, в отличие от ЦСКА, который размялся с «Краснодаром» и прошел в полуфинал Кубка. Игровой тонус и результаты последних очных встреч намекают на то, что гости возьмут на выезде три очка.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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