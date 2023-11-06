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Сегодня, 13:15

«Сочи» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Динамо» 6 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Даниил Фомин («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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6 ноября «Динамо» сойдется с последней командой РПЛ — «Сочи». Игра 14-го тура пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Рассудит встречу бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: коэффициент на победу бело-голубых — 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш подопечных Александра Точилина оценили в 3.17 (31%), ничья доступна с котировкой 3.57 (27%).

«Сочи» в 13 турах РПЛ потерпел уже 10 поражений: поставить на то, что «барсы» не уступят в предстоящей встрече, можно за 1.67.

Наиболее ожидаемые, по мнению экспертов, результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.05;

• 1:0 в пользу «Динамо» — за 8.50;

• 0:0 и 2:1 — за 8.75.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94.

Рынок на обмен голами предложен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.11.

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«Сочи» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 ноября 2023 года