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«Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» Москва 30 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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30 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — «Сочи» и московское «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Большой» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 3.83 (25%), ничья предложена с котировкой 4.37 (20%).

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.46, этот рынок на «Сочи» идет за 2.69.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.93, Ф2(0) — за 1.39;

• Ф2(-1.5) — за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.61.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Динамо»

Бело-голубые подошли к матчу в отличной форме: победили в пяти последних играх и ворвались в топ-6 самых скорострельных команд КХЛ. В среднем за 60 минут подопечные Алексея Кудашова забросили ровно трижды, а в двух из трех предыдущих поединков отличились по пять раз. «Сочи» же испытывает проблемы в обороне: в среднем за три периода получил в свои ворота 3,55 гола — чаще пропускает только «Витязь» (3,62). Также «леопарды» в четырех встречах кряду вытаскивали из ворот минимум три шайбы, а всего за этот промежуток отхватили 17 раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2(3) за 1.82 (если «Динамо» забьет ровно три раза, случится возврат).

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